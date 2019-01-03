В Красноярске вынужденно сел "Боинг" из Благовещенска

В Красноярске совершил вынужденную посадку Boeing-767 авиакомпании "Икар", следовавший из Благовещенска в Москву. Причиной стало обледенение клапана двигателя.

Неполадка возникла в 12:22 (08:22 по московскому времени), командир экипажа принял решение посадить борт в аэропорту Емельяново, передает РИА Новости. На борту самолета находились 148 пассажиров и 10 членов экипажа, рассказала официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова. Посадка прошла благополучно в 13:41, пострадавших и повреждений нет.

Люди размещены в накопителях и обеспечены всем необходимым. Транспортная прокуратура ведет проверку на предмет соблюдения законодательства о безопасности полетов.