"Чанъэ-4" прислал первый снимок с обратной стороны Луны

Космический аппарат "Чанъэ-4", который утром успешно сел на обратную сторону Луны, прислал первый в истории снимок с естественного спутника Земли, передает ТАСС.

По информации Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC), 3 января в 10:26 по местному времени (05:26 по Москве) аппарат успешно сел на обратную сторону Луны, а спустя час аппарат сделал первый в мире снимок поверхности с близкого расстояния".

#BREAKING China's Chang'e-4 probe lands successfully on far side of the moon at 10:26 a.m. BJT Thursday, marking the first ever soft-landing in this uncharted area pic.twitter.com/rTlJ4EzOw2