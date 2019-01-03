Сняты ограничения для проезда по центру Москвы

Досрочно сняты ограничения на проезд автомобилей после праздничных гуляний по случаю встречи Нового года, длившихся на центральных улицах Москвы с 31 декабря по 2 января, передает "Интерфакс".

Как отметили в Центре организации дорожного движения, вновь открыли для движения автомобилей Тверскую улицу, Охотный Ряд, Моховую и Театральный проезд.

В полутора десятках переулков, прилегающих к этим улицам, также открыт проезд.

Как сообщалось, несколько улиц в центре Москвы перекрывались до 3 января в связи с проведением фестиваля "Путешествие в Рождество".