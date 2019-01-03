На западе Москвы в гаражах сгорели четыре автомобиля

На западе Москвы произошел пожар в гаражном комплексе. Огонь распространился на 100 квадратных метров строений, сообщил источник в экстренных службах.

Горящие гаражи расположены на Большой Очаковской улице, дом 4. В некоторых из них, как сообщалось, находятся баллоны с газом, передает ТАСС.

В настоящий момент пожар удалось потушить. Всего успели сгореть четыре автомобиля, пострадавших нет.