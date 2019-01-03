Непогода в Ленинградской области: восстанавливать подачу электричества помогают соседи

Энергетики Ленинградской области восстанавливают электроснабжение, нарушенное из-за непогоды. Снег и метель начались в регионе накануне, передает телеканал "Россия 24".

"Ленэнерго" сообщило, что течение суток было восстановлено электроснабжение в 121 населенном пункте с населением более 10 тысяч человек. Однако работы затруднены метелью со снегом и порывами ветра до 20 метров в секунду. Создан оперативный штаб.

Из соседних регионов в Ленинградскую область направлены дополнительные бригады энергетиков. Электричество дают по временной схеме, в оставшиеся без света населенные пункты направлены дизель-генераторные установки.