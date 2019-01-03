Теннисист Рублев не смог пробиться в четвертьфинал турнира в Дохе

Российский теннисист Андрей Рублев во втором круге турнира в Дохе, призовой фонд которого превышает 1,3 миллиона долларов, уступил в двух сетах представителю Грузии Николозу Басилашвили со счетом 3:6, 4:6​​​.

Соперники провели на корте 1 час 1 минуту. В четвертьфинале Басилашвили, посеянный на турнире под пятым номером, сразится с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.