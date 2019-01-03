Число жертв крушения поезда в Дании выросло, россиян среди них нет

Cреди погибших в результате аварии пассажирского поезда на мосту Большой Бельт в Дании граждан России нет. Об этом сообщили в посольстве РФ в Копенгагене.

Поезд перевозил 134 человека, включая трех машинистов. Он следовал в направлении столицы Дании Копенгагена из третьего по величине датского города Оденсе. В результате крушения поезда погибли 8 человек, передает "Интерфакс".

Инцидент произошел из-за того, что в вагон двигавшегося по мосту пассажирского поезда из следовавшего ему навстречу грузового состава влетел некий предмет. Машинист поезда предпринял экстренное торможение.

На фотографиях пострадавшего вагона видны осколки стекла и механические повреждения. Автомобильное движение по мосту из-за сложных погодных условий было перекрыто еще до аварии.

Мост Большой Бельт пересекает одноименный пролив. Он соединяет острова Фюн и Зеландия.