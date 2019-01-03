Неудачное имя: НАСА оказалось в центре скандала из-за астероида

В соцсетях набирает обороты скандал вокруг опубликованных НАСА снимков астероида Ультима Туле. Дело не в содержании или научной ценности, а в названии небесного тела, передает телеканал "Россия 24".

По замыслу Национального аэрокосмического агентства США, имя, которое переводится с латыни как "Крайний предел", должно отсылать к Древнему Риму и Греции. Однако ученые, по всей видимости, не знали, что Ultima Thule — термин, который широко используют нацисты: так они называют мифологическое место зарождения арийской расы.

Решится ли НАСА сменить название астероида, пока неясно. Примечательно, что выбрать имя для астероида в поясе Койпера, которых космический зонд New Horizons должен был достигнуть 1 января 2019-го, чуть более года назад предложили пользователям Интернета. Название Ultima Thule ("Край света") тогда было одним из вариантов, вынесенных на голосование.