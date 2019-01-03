"Т-34" бьет рекорды: в январе его уже посмотрели полтора миллиона человек

Первая премьера года — фильм "Т-34" бьет все рекорды. В январе его уже посмотрели полтора миллиона человек. В чем секрет успеха — в сюжете, актерах или качестве съемок?

"Т-34" заряжает зрителей позитивом и побеждает в главной новогодней кино-битве. На сеансах -полные залы. Полтора миллиона человек уже посмотрели первый фильм года и советуют остальным.

Драматическая история, которая волнует до слез, и шутки героев, которые, как и в жизни, зачастую сопровождают самые трагичные моменты, "Т-34" не оставляет равнодушных.

"Т-34"- это настоящее кино о подвиге, дружбе, и конечно любви. И самая красивая пара нашего кино снова вместе на больших экранах. Им любовь даже играть не надо. Но такими Александра Петрова и Ирину Старшенбаум зритель еще никогда не видел.

"Это не блокбастер, это не авторское нежное кино, где можно получать удовольствие и расслабляться. Это танки, это война, это боль и совершенно другой уровень осознания на съемочной площадке, но конечно, какая-то огромная благодарность и ощущения, чего-то великого, масштабного", — говорит исполнительница главной роли Ирина Старшенбаум.

История легендарного подвига, "Т-34" уже на всех экранах страны.