В Дербенте в новогоднюю ночь 3-летний ребенок получил пулю в голову

В новогоднюю ночь в дагестанском городе Дербент трехлетний мальчик получил огнестрельное ранение в голову, он госпитализирован в реанимацию, медики оценивают его состояние как тяжелое, передает ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе минздрава Дагестана, ЧП произошло, когда родители вместе с ребенком вышли на улицу, чтобы посмотреть салют.

По словам руководителя пресс-службы МВД по Дагестану Руслана Ибрагимгаджиева, во время празднования Нового года, кто-то открыл стрельбу из огнестрельного оружия, пуля попала ребенку в голову.

Представитель МВД отметил, что в настоящее время ведется поиск стрелявшего, назначена экспертиза, все необходимые материалы собраны.