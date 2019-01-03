Тренер "МанЮнайтед" Сульшер: не хочу уходить из клуба

Исполняющий обязанности главного тренера английского "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер признался, что не хочет уходить из клуба по окончании нынешнего сезона. Напомним, что под его руководством "красные дьяволы" выиграли четыре встречи подряд.

"Разумеется, я не хотел бы уходить из клуба в мае, когда закончится мой контракт. У нас отличная команда и прекрасная атмосфера. Я буду продолжать работать, пока нахожусь здесь", – цитирует Сульшера Sky Sports.

Отметим, что норвежец оказался вторым тренером в истории клуба, которому удалось дебютировать в "Манчестер Юнайтед" с четырех побед. Первым был Мэтт Басби. Под его руководством "красные дьяволы" одержали пять побед со старта. Произошло это в 1945 году.