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3 января 201915:33 Александр Абрамов

Против словаков сборная РФ сыграла по принципу: или победа или отъезд домой

Молодёжная сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира в Канаде. В четвертьфинале команда Валерия Брагина разгромила Словакию — 8:3. При этом россияне вели 4:0 уже к середине первого периода.

К четвертьфиналу молодежного чемпионата мира сборная России подходила в ранге победителя своей группы. Играли против четвертой команды группы "Б" — сборной Словакии, которая на первом этапе победила только Казахстан.

Любой спортсмен скажет, что в таких ситуациях главное — избежать недонастроя. Словакию команда Валерия Брагина восприняла серьезно.

"Всячески мы ее настраивали, что это одна из самых важны игр чемпионата – четвертьфинал. Или ты дальше идешь и играешь за медали или собрал вещи и поехал домой. Поэтому чуть-чуть тяжеловато вошли, но потом реализовали свои моменты", — рассказал Валерий Брагин, главный тренер молодежной сборной России по хоккею.

Уже к середине первого периода сборная России повела 3:0. Григорий Денисенко сработал на пятачке на добивании, Степан Старков превратил в гол передачу из-за ворот Николая Коваленко, Александр Алексеев с дальней дистанции забросил под перекладину.

Чтобы оправиться от нокдауна, сборная Словакии поменяла вратаря. Но и это особо не помогло — шайба Никиты Шашкова, и на первый перерыв команды ушли при счете 4:0. В хоккее бывает всякое, но по факту уже к этому моменту игра была сделана.

"Игра давалась с самого начала. Заявили быстрые голы и в принципе уверенно вошли в матч. Вышли заряженные ребята", — проанализировал игру Василий Подколзин, игрок молодежной сборной России по хоккею.

Во втором периоде наконец-то на этом чемпионате начал забивать капитан нашей сборной Клим Костин. Он сделал дубль, одну из шайб забросил в большинстве. Оба раза для Костина практически все сделали партнеры — капитан забивал в одно касание. А уникальное достижение — хеттрик в течение одного периода — так и не состоялось — еще один гол Костина судьи не засчитали. Потом еще забросил Кирилл Слепец и 7:0 ко второму перерыву.

"Я благодарен ребятам, если бы не они, я не забил бы эти два года. Ребята сказали, чтобы я вышел – традиция такая", — пояснил Клим Костин, капитан молодежной сборной России по хоккею.

При таком счете третий период нужно было просто спокойно докатать без травм. Сухой матч у Павла Кочеткова не получился — словаки забросили в начале третьей четверти. Потом тренерский штаб нашей сборной дал игровое время второму вратарю Даниилу Тарасову, но и он пропустил, причем, дважды. Итоговый счет 8:3. Сборная России вышла в полуфинал.

"Под конец немножко расслабились, поэтому простили три гола. Не очень приятно, но в принципе, отлично", — отметил Александр Романов — игрок молодежной сборной России по хоккею.

В полуфинал в ночь на субботу сборная России сыграет против США. Американцы обыграли сборную Чехии, а два других фаворита провалились. Сборная Канады проиграла Финляндии, так что финала Россия-Канада в Ванкувере не будет. А победители группы "Б", шведы — турнир также покидают. Проиграли Швейцарии.

"Шведы проиграли 0:2 Швейцарии, показав очень вялый хоккей, подтвердив, что они совершенно не кубковая команда. Финны выбили канадцев. Это вообще очень большая сенсация. Канадцы здесь очень средняя команда и у них нет очень больших лидеров. Они повели 1:0, но не смогли удержать свое преимущество. Канадцы, кстати, вылетели впервые в истории из турнира, который проходил у них дома. Не вышли даже в полуфинал", — подытожил Павел Лысенков, хоккейный обозреватель издания "Советский спорт".

После победы в 1/4ой сборная России вышла в так называемый медальный раунд. При любом раскладе осталось сыграть два матча — и при любом раскладе Валерий Брагин и компания претендуют на медали.

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