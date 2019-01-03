Матч Шараповой с Соболенко на турнире в Китае перенесен из-за непогоды

3 января на турнире Женской теннисной ассоциации в китайском Шэньчжэне из-за плохих погодных условий пришлось перенести все четвертьфинальные встречи. Поединки должны состояться 4 января.

Первыми вышли на корт россиянки Вера Звонарева и Вероника Кудерметова. Они успели сыграть лишь один сет. Из-за плохих погодных условий матч пришлось остановить при счете 6:4 в пользу Кудерметовой.

Остальные четвертьфиналы также не были сыграны. В одном из них должны были сойтись россиянка Мария Шарапова и представительница Белоруссии Арина Соболенко. Их встреча перенесена на 4 января.