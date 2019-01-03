Экс-министр финансов Подмосковья экстрадирован в Россию из Франции

Из Франции в Россию экстрадирован бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов. Он обвиняется в мошенничестве и растрате 14 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

В Генпрокутатуре уточнили, что Кузнецов обвиняется в совершении мошенничества (10 преступлений), растрате (три преступления) и легализации имущества, приобретенного в результате совершенных преступлений (9 преступлений), передает ТАСС.

Дело о выдаче Кузнецова рассматривалось Апелляционными судами Экс-ан-Прованса, а затем Лиона, с декабря 2013 года. В судебных слушаниях принимал участие представитель Генпрокуратуры Российской Федерации.

Декрет о выдаче Кузнецова подписан премьер-министром Франции 21 ноября 2017 года. Госсовет Франции 28 декабря 2018 года отклонил поданную Кузнецовым жалобу на декрет о выдаче после рассмотрения представленных российской стороной дополнительных материалов и гарантий соблюдения его прав при содержании в российских пенитенциарных учреждениях.

Главное следственное управление СКР в июне 2010 года предъявило бывшему первому зампреду правительства Московской области министру финансов Кузнецову обвинение в мошенничестве в составе организованной группы в особо крупном размере и легализации преступно добытого имущества. Экс-чиновник был объявлен в федеральный, а затем и в международный розыск. Решением суда он был заочно арестован.

Французские правоохранительные органы по запросу генпрокуратуры РФ в 2013 году задержали Кузнецова близ города Сен-Тропе. Госфинпрокуратура Франции по материалам, полученным из России, возбудила в отношении Кузнецова и гражданки США Жанны Буллок, его бывшей жены, уголовное дело о легализации ими во Франции криминальных доходов, полученных от совершения преступлений в РФ.

Во Франции были арестованы несколько объектов недвижимости, приобретенных Кузнецовым и Буллок. Суд в Лионе позднее выпустил Кузнецова из-под стражи. Срок его содержания в заключении, по мнению лионского суда, превысил разумное время. Это, посчитали в Лионе, нарушает Европейскую конвенцию по правам человека.

Кузнецова перевели из тюрьмы Лиона в Париж. В столице Франции у него была квартира, в которой он находился под наблюдением полиции. Обвиняемый также контролировался с помощью электронного браслета. Бывший министр обязан был еженедельно отмечаться в полицейском участке и сдал свой паспорт.