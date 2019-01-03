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3 января 201914:34

Пьяный гуляка в Борисполе влез на городскую елку. Видео

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На Украине в социальных сетях живо обсуждают выходку пьяного хулигана, влезшего на городскую елку в то время, как полицейские отвлеклись на девушек.

Инцидент произошел в Борисполе на городской площади 1 января под утро, когда гуляющие девушки повздорили и подрались. Полицейские, дежурившие в новогоднюю ночь, бросились разнимать потасовку.

 

В этот момент, воспользовавшись суматохой, нетрезвый гражданин решил немного пошалить и влез на металлический каркас новогодней елки.

Шалость не удалась: гуляка так и не смог добраться до верхушки и упал, повредив при этом гирлянду и несколько украшений.

При падении пьяный мужчина не пострадал, и его сразу отвезли в участок. В отношении хулигана заведено административное дело.

О дальнейшей судьбе подравшихся девушек не сообщается.

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