Сироткин поучаствует в тестах новичков гоночной серии "Формула-Е"

Российский пилот Сергей Сироткин в составе команды Mahindra примет участие в тестах новичков гоночной серии "Формула-Е", которая была основана в 2012 году. В чемпионате "Формула-Е" соревнуются гонщики на электромобилях с открытыми колесами.

"В 2016 году я уже тестировал автомобиль "Формулы-Е", но за два прошедших года он изменился, и мне будет интересно познакомиться с новой техникой", – приводит слова Сироткина ТАСС.

Напомним, что в прошлом сезоне российский пилот выступал в "Формуле-1" за команду Williams. Сироткин занял последнее место в чемпионате. После его завершения стороны решили не продолжать сотрудничество.