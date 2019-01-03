Трагедия в Магнитогорске: опознаны 37 из 38 погибших

Почти все погибшие под завалами обрушившегося подъезда жилого дома в Магнитогорске — 37 из 38 человек — опознаны родственниками. Такие данные приводит пресс-служба главка МЧС России по Челябинской области. Последней на данный момент из-под завалов на месте обрушения было извлечено тело погибшей женщины.

Обрушение одного из подъездов 10-этажного панельного жилого дома по улице Карла Маркса в Магнитогорске произошло утром 31 декабря. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Следствие в качестве приоритетной версии произошедшего рассматривает взрыв бытового газа, передает ТАСС.

Власти Магнитогорска распорядились провести внеплановые проверки содержания газовых сетей, рассказал журналистам мэр города Сергей Бердников. Мэр Магнитогорска также заявил об отсутствии каких-либо признаков связи обрушения подъезда в доме на Карла Маркса 31 декабря и взрыва в маршрутке на перекрестке проспекта Карла Маркса и улицы Правды вечером 1 января.

Ранее, 1 января, о грядущих проверках газовых сетей в жилых домах во всем Уральском федеральном округе сообщил заместитель полпреда президента России в УрФО Борис Кириллов.

По словам Сергея Бердникова, в Магнитогорске увековечат память людей, погибших в результате обрушения 31 декабря. По его словам, власти при этом будут советоваться с людьми, возможно даже с жителями самого пострадавшего дома, по поводу того, как это сделать.