Задержанный в Москве американец был уволен из морской пехоты за хищения
Задержанный в Москве по подозрению в шпионаже гражданин США Пол Уилан зарегистрирован в российской социальной сети "ВКонтакте", где размещал записи в поддержку Трампа и критиковал бывшего американского лидера Барака Обаму, передает ТАСС.
Как следует из опубликованных на его странице сообщений, когда в США прошли президентские выборы — Уилан разместил пост на русском языке в поддержку победившего Трампа, назвав его "Трумпом" и сопроводив ее смайликами с изображением слона.
В 2017 году, он снова писал о Трампе уже на английском: "Боже, храни президента Трампа". А в 2010 году назвал еще действующего президента США Барака Обаму "дебилом".
Многие короткие сообщения Уилан писал на русском языке, а также выкладывал на странице русские пословицы. Как ранее утверждали его знакомые, с которыми побеседовали корреспонденты газеты The Washington Post, Уилан очень уважительно относился к России и учил русский язык.
Время от времени американец комментировал различные происходившие в мире общественно-политические события. Так, когда экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден попросил временное убежище в России — он призвал "отправить Сноудена в ГУЛАГ". А через два дня после ратификации договора о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, Уилан оставил запись: "Президент РФ Путин может забирать Аляску, только вместе с Сарой Пейлин (эск-губернатор штата Аляска и кандидат в вице-президенты США)".
На одной из фотографий, выложенных на странице Уилана, он стоит на фоне офиса телекомпании CNN, а подпись гласит: "Пью кофе и смотрю лживые новости".
Брат Уилана, однако, объяснил, почему задержанный в Москве американец решил завести себе страницу в российской соцсети и пользовался ею на протяжении последних 13 лет: "Я знаю, что за все эти годы он встречался с россиянами, не знаю, было ли это по работе или же в связи с его службой в морской пехоте, но он встречался с людьми, когда путешествовал, он устанавливал с ними контакты в соцсетях "..." так что страница в сети "ВКонтакте" у него была, вероятно, по той причине, что этой соцсетью пользовались его российские друзья".
Если верить записям на странице Уилана, он много путешествовал по миру и сообщал о своем следующем пункте назначения. Так, согласно этим заметкам, он, помимо США и России, бывал в Китае, Канаде, ЮАР, Исландии. Сама свежая запись на эту тему: "Следующая остановка — Москва". Последний раз Уилан был "онлайн" 28 декабря 2018 года — в день задержания.
Как ранее стало известно, ФСБ России сообщила о задержании 28 декабря в Москве Уилана во время проведения шпионской акции. СУ ФСБ РФ возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж" УК РФ, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.
Согласно официальным данным, 48-летний Уилан руководит службой безопасности в крупной американской компании BorgWarner, базирующейся в Мичигане и занимающейся производством комплектующих для автомобилей.
Между тем, Пол Уилан служил в прошлом в резерве Корпуса морской пехоты США, причем исключительно на административно-хозяйственных должностях. Об этом свидетельствуют выдержки из личного дела.
При этом в январе 2008 года Уилан был осужден военным трибуналом "по нескольким пунктам обвинения, связанным с хищениями", а затем уволен из рядов Вооруженных сил США за "ненадлежащее поведение" с разжалованием в рядовые.
Известно также, что в 1990-х годах Уилан работал в полиции Мичигана. Кроме того, он имеет и канадское гражданство. Это косвенно подтвердил в МИД Канады.
Накануне задержанного, находящегося в СИЗО "Лефортово", посетил американский посол в России Джон Хантсман.
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