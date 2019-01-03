Знаменитому гонщику Михаэлю Шумахеру исполнилось 50 лет

Семикратному чемпиону мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Михаэлю Шумахеру 3 января исполнилось 50 лет. Самый титулованный гонщик в декабре 2013 года получил серьезную травму головы во время занятий горными лыжами. С тех пор он борется за свою жизнь.

Шумахер родился в немецком городке Хюрт-Хермюльхайм в простой семье. Отец Михаэля был каменщиком, а мать работала в школе. В 1983 году будущая звезда автогонок получил лицензию и стал выступать в немецких картинговых чемпионатах.

Его дебют в "Формуле-1" состоялся в 1991 году. С тех пор он стал семикратным чемпионом "королевских гонок".

29 декабря 2013 года Шумахер получил серьезную травму головы, катаясь на горных лыжах в Альпах. Он был введен в искусственную кому, из которой был выведен в июне 2014 года.

До настоящего момента он проходил реабилитацию у себя дома в Швейцарии. В ближайшее время Шумахера могут транспортировать в американский Даллас, где находится специализирующаяся на черепно-мозговых травмах клиника.