Лыжники Устюгов и Большунов стали призерами в гонке преследования на "Тур де Ски"

В немецком Оберстдорфе на этапе многодневки "Тур де Ски" завершилась гонка преследования у мужчин. Победу на 15-километровой дистанции свободным стилем одержал норвежец Йоханнес Клебо, показавший время 35 минут 7,5 секунды.

Российский лыжник Сергей Устюгов стал вторым, уступив победителю всего 0,4 секунды. Еще один представитель России Александр Большунов пришел к финишу третьим, отстав от лидера на 1 минуту и 8,2 секунды.

В первую десятку также попал россиянин Андрей Мельниченко (+1 минута и 59,2 секунды).