В Киеве избит авиаконструктор ОКБ Антонова, создававший "Мрию"

Прокуратура Киева возбудила уголовное дело по факту избиения сотрудниками полиции авиаконструктора государственного предприятия "Антонов".

Об этом мировую общественность проинформировала пресс-служба надзорного ведомства на своей странице в Facebook.

Отмечается, что 27 декабря в следственный отдел Соломенского управления полиции главного управления Национальной полиции по Киеву поступило заявление об избиении полицейскими сотрудника конструкторского бюро имени Антонова. Мужчину заподозрили в мошенничестве при обмене валюты.

В свою очередь, РИА Новости со ссылкой на телевизионную службу новостей украинского телеканала "1+1", сообщает, что стражами порядка избит один из создателей тяжелых советских самолетов Ан-74 и Ан-225 "Мрия", 81-летний Виктор Ковальский.

Авиаконструктор рассказал журналистам, что при выходе из метро на него напали трое неизвестных, которые обвинили его в валютном мошенничестве. При этом приехавшие на вызов двое полицейских также присоединились к третированию пожилого человека.

"На меня посыпались удары сзади и по голове… Пятеро кинули и начали бить ногами, как мяч, я крутился, как уж на сковородке", — сказал Ковальский.

Затем на него надели наручники и посадили в полицейскую машину. После того, как блюстители порядка осмотрели портфель и содержимое в нем (чертежи), они поняли, что задержали не мошенника.

В итоге Ковальский получил сотрясение мозга, ему повредили спину и зуб.