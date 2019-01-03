Чемпионка мира по конькобежному спорту скончалась в возрасте 37 лет

Голландская конькобежка Паулин ван Детеком, являющаяся чемпионкой мира в классическом многоборье в 2008 году, умерла в возрасте 37 лет. В последнее время она боролась с раком.

Как сообщает телеканал NOS, рак у нее был диагностирован летом 2018 года. Умерла спортсменка 2 января.

На профессиональном уровне Ван Детеком выступала с 1998 по 2012 год. Помимо классического многоборья голландская конькобежка выиграла чемпионат мира в командной гонке.