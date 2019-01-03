К Рождеству в Москве похолодает до минус 20

В ночь на 7 января, на Рождество, в Москве похолодает до минус 20 градусов. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, сейчас погода теплая, выше нормы на 5-6 градусов. Постепенно циркуляция начнет меняться и в субботу 5 января температура понизится. В воскресенье ожидается дальнейшее понижение температуры. Особенно сильное похолодание будет в ночь на понедельник, передает "Интерфакс".

В пятницу днем и ночью температура составит от минус двух до минус четырех градусов, в субботу, 5 января — от минус 6 до минус 11, а в воскресенье — от минус 8 до минус 13 в дневные часы.

В Москве в ночь на Рождество столбики термометров опустятся до отметки минус 19 и ниже. В Подмосковье не исключено понижение до 22 градусов ниже ноля. Это связано с ростом атмосферного давления: в воскресенье оно будет выше нормы на 8-10 милиметров ртутного столба.

В последние дни январских каникул также будет холодно. В понедельник днем 7 января — 11-16 градусов. Такой температурный режим ниже нормы на 6-7 градусов. Будет стоять морозная, сухая погода со скрипучим снегом. Во вторник 8 января все останется без изменений: ночью 14-19 градусов, днем около 10. Резкого повышения температуры в первый рабочий день также не будет.