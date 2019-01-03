Братья Березуцкие присоединились к "Витессу" на сборах команды в Португалии

Бывшие защитники столичного ЦСКА и сборной России Василий и Алексей Березуцкие прибыли в расположение голландского клуба "Витесс", который находится на сборах в Португалии. Ранее братья получили тренерскую лицензию А и теперь войдут в штаб Леонида Слуцкого.

"Мы уже в Португалии в расположении "Витесса", но команда еще не собралась", – приводит слова Василия Березуцкого РИА Новости.

Напомним, что голландский клуб с нынешнего сезона возглавляет экс-тренер сборной России и московского ЦСКА Леонид Слуцкий, который и пригласил братьев Березуцких в свой тренерский штаб.