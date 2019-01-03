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3 января 201917:01

КХЛ. "Адмирал" одержал волевую победу над "Куньлунем" в Шанхае

http://www.khl.ru/

В Континентальной хоккейной лиге завершилась пауза в регулярном чемпионате, связанная с новогодними праздниками. Открыли игровой день хоккеисты владивостокского "Адмирала" и китайского "Куньлуня". Встреча состоялась в Шанхае. Уступая по ходу матча, гости сумели добиться победы со счетом 3:2.

У победителей отличились Константин Глазачев, Денис Вихарев и Василий Стрельцов. В составе китайского клуба шайбы забросили Сэм Лофквист и Олли Палола.

"Адмирал", несмотря на победу, продолжает замыкать турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 27 очков после 42 игр. "Куньлунь" располагается на Востоке на девятом месте с 39 баллами.

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