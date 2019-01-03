Капитана из управления госохраны Украины убили ударом в голову

В центре Киева погиб сотрудник управления государственной охраны Украины. Он умер, получив в драке удар в голову.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ, конфликт возник у местного жителя, который выгуливал двух собак, с водителем автомобиля, подъехавшего к жилому комплексу "Французский квартал". Сотрудник управления госохраны был пассажиром, кроме него в машине сидели его жена и малолетний сын. Он вмешался и в какой-то момент пропустил смертельный удар.

По данным СМИ, убитым оказался 26-летний Василий Хмелюк. Он служил капитаном в структуре, обеспечивающей безопасность первых лиц государства.

В полиции факт убийства подтвердили, не называя фамилии погибшего. Установлена и личность подозреваемого в убийстве: им оказался киевлянин 1982 года рождения. Сотрудники правоохранительных органов ведут его поиски.