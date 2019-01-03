Крис Кельми оставил все сыну и бывшей жене

Известный певец Крис Кельми, который скончался 1 января, в конце 2018 года составил завещание. Согласно ему, все свое имущество музыкант оставил сыну Кристиану и бывшей супруге Людмиле, сообщает "Россия 24".

По данным РИА Новости, певец решил составить завещание после приступа эпилепсии. Бывшей семье он отписал коттедж и три квартиры общей стоимостью около 100 миллионов рублей.

Крис Кельми скончался после новогодней ночи в своем подмосковном коттедже. Ему было 63 года.

Своим поклонникам Кельми запомнится хитами "Ночное рандеву", "Усталое такси" и песней "Замыкая круг". В последние годы музыкант был в творческом кризисе. Известно, что он страдал от алкогольной зависимости. Дважды Кельми задерживали по подозрению в том, что он находился за рулем автомобиля в нетрезвом виде. Причины смерти популярного рок-исполнителя еще предстоит установить, но, по предварительным данным, он скончался от остановки сердца, вызванной, вероятно, злоупотреблением алкоголем.

Крис Кельми дружил с певцом Евгением Осиным, которого пережил всего на полтора месяца. Осин скончался 17 ноября 2018 года.