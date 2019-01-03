"Отпустите артиста!": судебные приставы силой прервали цирковое выступление. Видео

Судебные приставы в Уфе прервали выступление в цирке "Шапито" сегодня, 3 января. Такое происходит не в первый раз — несколько дней назад, 30 декабря, сотрудники правоохранительных органов уже прерывали цирковое шоу.

В этот раз зрители не стали сразу уходить со своих мест. В свою очередь, сотрудники цирка продолжали выступление, некоторых из них выводили из помещения силой. Представление удалось прекратить, когда в погас свет: артисты утверждают, что электричество выключили сами приставы.

Судебное решение о временном прекращении деятельности единственного работающего в Уфе цирка было принято 19 декабря. На официальном сайте УФСС подробно перечислены нарушения требований пожарной безопасности: декорации и сценическое оформление не обработаны огнезащитными средствами, комнаты отдыха, фойе и офис не оборудованы пожарной сигнализацией, не исправны огнетушители, отсутствует второй эвакуационный выход.

Не смотря на запрет, выступления продолжились. Сегодня, после того, как приставы остановили представление, было возбуждено уголовное дело в отношении директора цирка "за злостное неисполнение решения суда".

В свою очередь, артисты обвиняют приставов в коррупции и предвзятости в отношении к деятельности цирка.