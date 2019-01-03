Умерла актриса Райна Праудина

В Москве скончалась заслуженная артистка России, народная артистка Латвии Райна Праудина. Она умерла на 84-м году жизни.

Как сообщается на сайте театра "У Никитских ворот", артистка скончалась 2 января после продолжительной болезни. О дате и времени прощания пока никакой информации нет.

Райна Борисовна Праудина почти 30 лет проработала в Рижском театре русской драмы. Затем служила в Государственном академическом театре имени Вахтангова, а последние годы — в театре "У Никитских ворот".