"Витесс" заинтересован в аренде футболиста "Спартака" Ананидзе

В зимнее трансферное окно полузащитник московского "Спартака" Джано Ананидзе может перебраться в чемпионат Голландии. Спартаковским футболистом интересуется "Витесс", который возглавляет бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий.

По информации De Gelderlander, именно российский тренер выразил желание видеть в своей команде грузинского игрока, которого он хорошо знает еще по чемпионату России.

Ранее сообщалось, что полузащитник "Спартака" в ближайшее время перейдет в самарские "Крылья Советов".