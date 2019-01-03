Фондовые индексы США поползли вниз

Американские фондовые индексы резко снижаются в четверг, 3 января. Причин этому сразу несколько: это и ухудшение прогнозов Apple, и опасения относительно торможения китайской экономики, а также приостановка работы правительства США, которое простаивает уже 13-й день. Кроме того, был опубликованы пессимистичные данные Института управления поставками (ISM) о перерабатывающей промышленности США, пишет "Интерфакс".

Так, индекс Dow Jones Industrial Average рухнул на 473,67 пункта (2,03 процента), до 22872,57 пункта, Standard & Poor's 500 опустился на 43,34 пункта (1,73 процента), до 2466,69 пункта, Nasdaq Composite — 145,06 пункта (2,18 процента), до 6520,88 пункта.

Apple понизила прогноз квартальной выручки впервые почти за два десятилетия, сообщив о более слабых, чем ожидалось, продажах iPhone, в том числе в Китае. Гендиректор Apple Тим Кук заявил в обращении к акционерам, что компания не ожидала такого масштаба замедления экономического роста, особенно в Большом Китае (КНР, Гонконг и Тайвань). Цена бумаг Apple уменьшилась на 8,9 процента, до 143,8 доллара, минимума с июля 2017 года.

Рыночная стоимость крупнейшего производителя автомобилей в США General Motors Co. (GM) уменьшилась на 2,5 процента, поскольку в прошлом году объем продаж машин сократился на 1,6 процента по сравнению с предыдущим годом.

Между тем в четверг в 20 часов по Москве завершит работу конгресс США 115-го созыва. Тем не менее важнейшие вопросы, связанные с налогообложением, финансированием работы правительства и верхним лимитом госдолга, пока так и не решены.