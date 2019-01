Трампа радуют миллиарды, идущие в США от пошлин в отношении ряда стран

Президент США Дональд Трамп заявил, что новые торговые пошлины в отношении ряда стран, включая Китай, приводят к многомиллиардным денежным поступлениям.

Глава Белого дома написал об этом на своей странице в Twitter, подчеркнув, что деньги идут в Минфин страны от государств, "которые не вели с нами дела по-честному".

The United States Treasury has taken in MANY billions of dollars from the Tariffs we are charging China and other countries that have not treated us fairly. In the meantime we are doing well in various Trade Negotiations currently going on. At some point this had to be done!