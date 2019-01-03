В Нигерии разбился военный вертолет, погибли пять человек

Во время сражения в нигерийском штате Борно разбился вертолет Ми-35М ВВС страны, который обеспечивал правительственным войскам поддержку с воздуха. В результате крушения погибли пять человек.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщении авиационного штаба Нигерии, ЧП произошло в минувшую среду, 2 января.

Нигерийская армия ведет боевые действия против радикальной исламистской группировки "Боко Харам" за контроль над стратегически важным населенным пунктом Бага на северо-востоке страны. Члены группировки регулярно совершают теракты в стране. В марте 2015 года группировка присягнула на верность террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Военную кампанию против нее проводят Нигер, Камерун и Чад.