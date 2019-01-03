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3 января 201919:17

"Ювентус" включился в борьбу за Килиана Мбаппе

EPA

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе может оказаться в туринском "Ювентусе". 20-летний футболист попал в сферу интересов итальянского клуба в связи с возникшими проблемами у руководства "ПСЖ".

По информации Tuttosport, если французы не продадут одного из лидеров, они могут нарушить правила финансового fair play. "Пари Сен-Жермен" собирается получить за футболиста около 200 миллионов евро.

В текущем чемпионате Мбаппе сыграл 19 матчей за "ПСЖ", отличившись 16 раз. Также на счету француза 4 голевые передачи.

Ранее заинтересованность в Килиане Мбаппе проявили мадридский "Реал" и каталонская "Барселона".

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