"Ювентус" включился в борьбу за Килиана Мбаппе

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе может оказаться в туринском "Ювентусе". 20-летний футболист попал в сферу интересов итальянского клуба в связи с возникшими проблемами у руководства "ПСЖ".

По информации Tuttosport, если французы не продадут одного из лидеров, они могут нарушить правила финансового fair play. "Пари Сен-Жермен" собирается получить за футболиста около 200 миллионов евро.

В текущем чемпионате Мбаппе сыграл 19 матчей за "ПСЖ", отличившись 16 раз. Также на счету француза 4 голевые передачи.

Ранее заинтересованность в Килиане Мбаппе проявили мадридский "Реал" и каталонская "Барселона".