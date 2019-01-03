Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
3 января 201919:46

Посол успокоил семью предполагаемого американского шпиона

С американцем Полом Уиланом, который был задержан в Москве по подозрению в шпионаже, все в порядке. В этом семью задержанного заверил посол США в России Джон Хантсман.

Как рассказал брат Уилана Дэвид, они узнали, что Пол жив и здоров, насколько это возможно в условиях содержания в российском СИЗО. Теперь родственники намерены начать искать ему адвоката, а также каким-то образом передать деньги, чтобы Пол смог купить себе необходимые личные вещи, в частности туалетную бумагу. Дэвид добавил, что до сих пор неизвестны подробности того, почему Пол был задержан.

"Он [Хантсман] рассказал нам то, что мы надеялись услышать", — сказал брат задержанного, слова которого приводит ТАСС.

Дэвид Уилан рассказал также, что для семьи стала новостью информация о том, что Пола 2 декабря 2008 года уволили из рядов Вооруженных сил США за "неподобающее поведение" и разжаловали в рядовые. Дэвид заявил, что вряд ли это может иметь какое-либо влияние на текущую ситуацию.

Пока никому из членов семьи не удалось поговорить с Полом, но через дипломатов они передали ему, что будут прилагать все усилия для его освобождения, отметил его брат.

ФСБ России сообщила о задержании 28 декабря в Москве американца Пола Уилана при проведении шпионской акции в минувший понедельник, 31 декабря. Следователи Следственного управления ФСБ РФ возбудили в его отношении уголовное дело по статье о шпионаже. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Сейчас

17:21

В Магнитогорске завершилась поисково-спасательная операция

16:49

Из-под завалов дома в Магнитогорске извлекли тело еще одной погибшей

15:57

В Киеве избит авиаконструктор ОКБ Антонова, создававший "Мрию"

10:38

Трагедия в Магнитогорске: погибших уже 38

08:27

Опознаны тела 22 из 37 погибших под завалами дома в Магнитогорске

07:57

Китайский аппарат "Чанъэ-4" сел на обратной стороне Луны

07:07

Число жертв обрушения подъезда в Магнитогорске увеличилось до 37

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

МЧС: в Магнитогорске из-под завалов извлечены тела всех погибших

МЧС: в Магнитогорске из-под завалов извлечены тела всех погибших

3 часа назад
Экс-министр финансов Подмосковья экстрадирован в Россию из Франции

Экс-министр финансов Подмосковья экстрадирован в Россию из Франции

4 часа назад
Против словаков сборная РФ сыграла по принципу: или победа или отъезд домой

Против словаков сборная РФ сыграла по принципу: или победа или отъезд домой

5 часов назад
Крис Кельми оставил все сыну и бывшей жене

Крис Кельми оставил все сыну и бывшей жене

3 часа назад
В Киеве избит авиаконструктор ОКБ Антонова, создававший "Мрию"

В Киеве избит авиаконструктор ОКБ Антонова, создававший "Мрию"

4 часа назад
Маму спасенного в Магнитогорске мальчика поддерживает фонд "Доктор Лиза"

Маму спасенного в Магнитогорске мальчика поддерживает фонд "Доктор Лиза"

1 час назад
"Т-34" бьет рекорды: в январе его уже посмотрели полтора миллиона человек

"Т-34" бьет рекорды: в январе его уже посмотрели полтора миллиона человек

6 часов назад
Самые сильные валюты 2018 года: кто устоял в условиях финансового цунами

Самые сильные валюты 2018 года: кто устоял в условиях финансового цунами

9 часов назад
Знаменитому гонщику Михаэлю Шумахеру исполнилось 50 лет

Знаменитому гонщику Михаэлю Шумахеру исполнилось 50 лет

5 часов назад
Телеведущего Николая Дроздова могут выписать из больницы в пятницу

Телеведущего Николая Дроздова могут выписать из больницы в пятницу

4 часа назад
В Грузии подтверждены шесть смертельных случаев свиного гриппа

В Грузии подтверждены шесть смертельных случаев свиного гриппа

4 часа назад
Китай впервые в истории посадил аппарат на обратную сторону Луны

Китай впервые в истории посадил аппарат на обратную сторону Луны

3 часа назад
К Рождеству в Москве похолодает до минус 20

К Рождеству в Москве похолодает до минус 20

4 часа назад
Три самых успешных российских фильма-2018 созданы при участии ВГТРК

Три самых успешных российских фильма-2018 созданы при участии ВГТРК

6 часов назад
Строже и дороже: к чему готовиться водителям России в 2019 году?

Строже и дороже: к чему готовиться водителям России в 2019 году?

02.01.2019 10:16
Нужна помощь: Ярослава Митякина спасут дорогие лечебные кремы

Нужна помощь: Ярослава Митякина спасут дорогие лечебные кремы

31.12.2018 11:20
В президентскую гонку на Украине пока вступили только пять человек

В президентскую гонку на Украине пока вступили только пять человек

47 минут назад
"Ювентус" включился в борьбу за Килиана Мбаппе

"Ювентус" включился в борьбу за Килиана Мбаппе

1 час назад
Фондовые индексы США поползли вниз

Фондовые индексы США поползли вниз

2 часа назад
Директор Галереи Уффици призвал Германию вернуть картину, похищенную во время Второй мировой войны

Директор Галереи Уффици призвал Германию вернуть картину, похищенную во время Второй мировой войны

2 часа назад
Два подъезда взорванного дома в Магнитогорске не подлежат восстановлению

Два подъезда взорванного дома в Магнитогорске не подлежат восстановлению

3 часа назад
"Отпустите артиста!": судебные приставы силой прервали цирковое выступление. Видео

"Отпустите артиста!": судебные приставы силой прервали цирковое выступление. Видео

3 часа назад
Капитана из управления госохраны Украины убили ударом в голову

Капитана из управления госохраны Украины убили ударом в голову

3 часа назад
Хозяин саратовского кафе, где 20 человек отравились суши, выплатит компенсацию пострадавшим

Хозяин саратовского кафе, где 20 человек отравились суши, выплатит компенсацию пострадавшим

3 часа назад
УПЦ запретят служить в Киево-Печерской лавре

УПЦ запретят служить в Киево-Печерской лавре

4 часа назад
Чемпионка мира по конькобежному спорту скончалась в возрасте 37 лет

Чемпионка мира по конькобежному спорту скончалась в возрасте 37 лет

4 часа назад
Лыжники Устюгов и Большунов стали призерами в гонке преследования на "Тур де Ски"

Лыжники Устюгов и Большунов стали призерами в гонке преследования на "Тур де Ски"

4 часа назад
"Давай, братан, разговаривай": в Петербурге спасатели вытащили из болота 16-летнего парня

"Давай, братан, разговаривай": в Петербурге спасатели вытащили из болота 16-летнего парня

4 часа назад
Задержанный в Москве американец был уволен из морской пехоты за хищения

Задержанный в Москве американец был уволен из морской пехоты за хищения

4 часа назад
Курс доллара на открытии торгов ненадолго превысил 71 рубль

Курс доллара на открытии торгов ненадолго превысил 71 рубль

5 часов назад
Око за око: для пяти обвиняемых в убийстве Джамаля Хашогги требуют смертной казни

Око за око: для пяти обвиняемых в убийстве Джамаля Хашогги требуют смертной казни

5 часов назад
"Мобильный репортер". Лучшее за 2018 год. Комментирует Валерий Газзаев

"Мобильный репортер". Лучшее за 2018 год. Комментирует Валерий Газзаев

6 часов назад
96
Число жертв крушения поезда в Дании выросло, россиян среди них нет

Число жертв крушения поезда в Дании выросло, россиян среди них нет

7 часов назад
Неудачное имя: НАСА оказалось в центре скандала из-за астероида

Неудачное имя: НАСА оказалось в центре скандала из-за астероида

7 часов назад
Лавра. Документальный фильм Аркадия Мамонтова

Лавра. Документальный фильм Аркадия Мамонтова

8 часов назад
1 111
"Люди валяются обгорелые": пожар и взрывы в магнитогорской маршрутке попали на видео

"Люди валяются обгорелые": пожар и взрывы в магнитогорской маршрутке попали на видео

8 часов назад
"Закрыто из-за шатдауна": бюджет США не согласован из-за стены на границе с Мексикой

"Закрыто из-за шатдауна": бюджет США не согласован из-за стены на границе с Мексикой

9 часов назад
Есть вопрос: почему нужно отказаться от алкоголя на весь январь

Есть вопрос: почему нужно отказаться от алкоголя на весь январь

9 часов назад
Windows 7 перестала быть самой популярной настольной ОС

Windows 7 перестала быть самой популярной настольной ОС

10 часов назад
Ввозимый в Россию товар дороже 500 евро теперь облагается пошлиной

Ввозимый в Россию товар дороже 500 евро теперь облагается пошлиной

13 часов назад
Мир православия

Мир православия

15 часов назад
331
Игорь Акинфеев вошел в десятку лучших голкиперов года по версии L'Equipe

Игорь Акинфеев вошел в десятку лучших голкиперов года по версии L'Equipe

17 часов назад
Момент падения рекламного щита на прохожих в Петербурге попал на видео

Момент падения рекламного щита на прохожих в Петербурге попал на видео

18 часов назад
Музыка для всей семьи: ММДМ представляет детские абонементы

Музыка для всей семьи: ММДМ представляет детские абонементы

29.12.2018 11:15