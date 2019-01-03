4-летняя девочка погибла в ДТП, когда в машину родителей врезался другой автомобиль

Девочка четырех лет погибла в результате аварии "Нивы" и легковой иномарки, пострадали водители обоих автомобилей.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировала пресс-служба главного управления МВД по Ростовской области.

Отмечается, что трагедия произошла 42-м километре автодороги Ростов – Ставрополь.

По предварительным данным водитель автомобиля "Нива", не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "Мазда", где находился в детском автокресле ребенок.

В результате полученных в аварии травм маленькая девочка умерла в больнице. В ДТП пострадали водители обоих машин.