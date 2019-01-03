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Взрыв газа в Магнитогорске 1 час назад
Под завалами в Магнитогорске нашли всех погибших. Причины взрыва назовут следователи
На месте трагедии в Магнитогорске завершилась поисково-спасательная операция. Как заявили в МЧС, людей под завалами больше нет. Всего из-под обломков здания извлечены тела 39 погибших. Теперь там продолжают работу следователи, чья задача — выяснить причины взрыва газа. Власти города в четверг, 3 января, решили провести внеплановые проверки газовых сетей.
"Газа нет, воды горячей тоже нет", — жалуется один из жильцов дома Сергей Воробьев.
Он живет через стену от разрушенного подъезда. Повреждений и трещин здесь нет. Кипятить чайник приходится на рыбацкой горелке. Бытовой газ, утечка которого, вероятно, и стала причиной трагедии, отключен. Сергей пытается вспомнить, когда в последний раз в квартиру заходили газовщики.
Он открывает книжку абонента и сообщает, что последняя проверка проводилась 6 октября 2015 года. То есть проверки в этой квартире не было более трех лет. Это нарушение всех существующих норм.
"В соответствии с действующими правилами, технические обследования и наружные осмотры проводятся один раз в год, а инструментальные обследования проводятся каждые три года", — со своей стороны информирует гендиректор ассоциации "ЖКХ и городская среда" Алексей Макрушин.
Газ в дом на Карла Маркса, 164 подает "Газпром. Газораспределение в Челябинске". В последний раз компания проверяла наружные сети в мае прошлого года, как этого и требует законодательство. Но ответственность за состояние оборудования в квартирах: плит, колонок, закрывающих вентилей — организация не несет.
"Дом достаточно большой, там больше 500 квартир. И каждый владелец внутриквартирного газового оборудования должен сам заключить договор со специализированной организацией. Поэтому, естественно, что, наверное, государственная жилищная инспекция должна как бы отследить, у кого с кем были какие договоры заключены", — говорит советник генерального директора по связям с общественностью и СМИ АО "Газпром. Газораспределение в Челябинске" Елена Маркова.
Сейчас следователи выясняют, какие фирмы занимались обслуживанием газовых приборов в квартирах, и рассматривают несколько версий причин произошедшего. Основная версия — по-прежнему взрыв бытового газа. Что стоит за этим: халатность специализированной газовой организации или визиты так называемых лжегазовиков — еще предстоит выяснить. Еще один вопрос, который задают местные жители: почему, если эпицентр был в одной квартире, обрушился весь подъезд?
Среди горожан бытует мнение, что во время строительства дома были допущены серьезные нарушения. Якобы вот таких колонн, которые находятся в арке, недостаточно, чтобы держать всю массу дома.
Проектировался дом специалистами "Магнитогорскгражданпроекта" в начале 70-х годов прошлого века. Заместитель генерального директора показывает нам его чертеж. Блочно-панельная десятиэтажка 81-й серии. По словам заместителя генерального директора по производству проектного института гражданского строительства, планировки и застройки городов и поселков "Магнитогорскгражданпроект" Юрия Карамышева, в таких домах нет слабых мест. Он отметил, что на ряде улиц стоят такие дома, и никаких инцидентов не было — дома очень крепкие.
Причиной столь масштабного обрушения могла бы теоретически стать и незаконная перепланировка квартир. Но в домах такой серии, показывает тот же Сергей Воробьев, делать ее не имеет смысла. Толщина несущих стен едва ли не метр. Разрушить можно только спецтехникой. По его словам, в такую стену даже гвоздь вбить очень сложно.
Следственный комитет уже заявил, что никаких следов взрывчатых веществ на месте трагедии не обнаружено. Найти эпицентр взрыва и назвать точную причину трагедии следователи должны в ближайшее время.
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