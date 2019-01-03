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3 января 201921:28 Дмитрий Пищухин

Новые правила провоза импортных товаров: оптовикам придется раскошелиться

В России вступили в силу новые правила провоза импортных товаров. Теперь за покупки дороже 500 евро и весом более 25 килограммов придется заплатить пошлину на таможне. Такой же лимит вводится и на покупки в зарубежных интернет-магазинах. Сколько теперь будет стоить меховое манто или новый импортный гаджет? И на что таможня даст добро?

Граница России и Финляндии, многокилометровая пробка. Таможенники спрашивают, везут ли люди товары, подлежащие декларированию, и просят открыть багаж.

Отдельное внимание таможни к дорогим товарам: шубам, украшениям, электронике. С 1 января беспошлинный порог снижен в три раза. За все, что по цене превышает 500 евро, придется заплатить. 30 процентов от стоимости товара. Эту сумму нужно будет также отдать в том случае, если общий вес покупок окажется больше 25 килограммов.

Финляндия — одна из самых популярных стран для шопинг-туров. За покупками сюда приезжают целыми автобусами. В списке товаров — зимняя одежда, продукты, витамины и бытовая химия. Впрочем, средний чек чаще всего не превышает 500 евро.

В первую очередь изменения усложнят жизнь "челнокам", которые привыкли перевозить через границу большие партии товаров на автомобиле или поезде. По воздуху нормы ввоза товаров остаются прежними.

"Ограничения не касаются товаров, ввозимых авиационным видом транспорта, то есть самолетом. Как было, так и есть: 10 тысяч евро и 50 килограммов по весу", — информирует заместитель начальника службы организации таможенного контроля Центрального таможенного управления Екатерина Кузнецова.

Изменения коснутся в том числе и интернет-покупок. На этом таможенном пункте в Екатеринбурге в день проходит пять тонн посылок из китайских онлайн-магазинов.

"Данный пакет попадал под риск возникновения таможенной пошлины. Физическое лицо, которое заказало эту посылку, перемещало в течение одного календарного месяца товаров больше чем на 31 килограмм и стоимостью свыше 1000 евро", — рассказывает главный государственный таможенный инспектор Уральского таможенного управления Марина Кутикова.

Чтобы узнать, что находится внутри бандероли, даже не обязательно ее вскрывать. Достаточно проверить на рентгене. Иногда там находятся запрещенные товары, в частности ножи и сабли.

С нового года "Почта России" совместно с таможенными органами в пилотном режиме запустила проект, который дает возможность оплачивать пошлину не при получении посылки, а еще на этапе покупки в онлайн-магазине.

"Если вы знаете, что ваша покупка превышает беспошлинный порог в 500 евро, ее можно оплатить онлайн и сократить срок получения посылки в дальнейшем", — говорит заместитель генерального директора ФГУП "Почта России" по логистике Игорь Чебунин.

На большинстве любителей онлайн-шопинга изменения никак не отразятся. А вот тем, кто покупает большие партии товаров для перепродажи, придется раскошелиться. В следующем году порог беспошлинных товаров может быть снижен до 200 евро.

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