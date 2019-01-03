Тема:
Новый год и Рождество 6 минут назад
Новогоднее настроение испортили фейерверки
Обратная сторона праздника. В Москве 14 человек пострадали в результате неудачного запуска фейерверков. И это только официальная статистика. Несмотря на запрет, горожан тянет на пиротехнику.
Общенародная традиция безудержных пиротехнических забав превращает каждый Новый год в нешуточное артиллерийское сражение с реальными разрушениями, ранеными и даже убитыми.
Жительница Серпухова Жанна Хранюк до сих пор не верит, что осталась жива. Она уже спала, когда на ее балкон попали петарды, брошенные подростками.
"Увидела большое зарево на балконе. Уже все горело. Загорелось мгновенно. Я схватила собаку, теплый халат надела, выбежала на лестничную клетку, позвонила всем соседям, сказала: У нас пожар, выходите!" — вспоминает Жанна.
Квартира выгорела полностью. Жанна осталась без жилья, без денег, без имущества и без помощи. Местным чиновникам и полиции, похоже, не до нее. Пострадавшая рассказывает, что представители городских властей пока с ней не связывались, не выходила на связь и полиция, ссылаясь на продолжающиеся праздники.
Видео с камеры наблюдения в поселке Бугры под Санкт-Петербургом. Мужчина, наклонившийся над фейерверком в момент срабатывания, погиб на месте. Сценарий таких подрывов всегда одинаков.
"Взял мегабомбочку, зажег фитиль, он долго загорался, в момент когда решил выбросить, она взорвалась. Рука была просто красная, немножко текла кровь, разрезы, торчал кости кусочек", — рассказывает другой пострадавший Олег Гарцуев.
Врачи пока не могут сказать, удастся ли спасти руки этим жертвам фейерверков или они останутся калеками.
"В момент первичной обработки непосредственно после повреждения практически невозможно определить прогноз в плане жизнеспособности этих тканей", — объясняет травматолог-ортопед ГКБ номер 4 Владимир Германов.
Непомерно высокая цена за минуту удовольствия для близких и соседей, которые и сами иногда становятся жертвами обстрела, как на видео из Тюмени.
А это уже Москва, район Бескудниково. Хозяину квартиры Константину Лапикову чудом удалось спасти семью от гибели.
"В 6:30 проснулась бабушка и разбудила нас, мы в дальней комнате спали. Разбудила нас и закричала, что на балконе огонь. Я сразу встал, начал заливать здесь водой", — вспоминает Константин.
Теоретически в Москве запрещено запускать фейерверки и взрывать петарды в жилых кварталах и вообще где-либо, кроме специально отведенных площадок. Практически, как показала канонада в ночь на 1 января, никто и нигде эти правила не соблюдает.
Ранее по теме
-
Эстонцы заняли первое место по тратам на алкоголь1 сутки назад
-
На Новый год в Москве гуляли более 2,5 миллиона человек2 суток назад
-
Происшествий в Москве на Новый год было меньше, чем в будни2 суток назад
-
В новогоднюю ночь на Тверской москвичи предпочли пунш и хот-доги2 суток назад
-
Магия "Путешествия в Рождество"2 суток назад
-
Новогоднее обращение президента России Владимира Путина2 суток назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
В Магнитогорске из-под завалов извлечены тела всех погибших
- Обратная сторона Луны. Фото
- "Т-34" бьет рекорды: его уже посмотрели полтора миллиона человек
- Стало известно, кому завещал свое имущество Крис Кельми
- Хоккеисты сборной России вышли в полуфинал молодежного ЧМ
Самое читаемое
-
Оперировать спасенного в Магнитогорске малыша пока нельзя
- Девчонку угомоните: корпоратив завершился массовой дракой. Видео
- Убийца показал, где спрятал тело пропавшей клиентки BlaBlaCar
- Артист пропал с круизного лайнера при загадочных обстоятельствах
- Сын известного режиссера умер в возрасте 30 лет
Вести.Экономика
-
Рекорды российской экономики в 2018 году
- Банковская система Древней Греции
- Самые сильные валюты 2018 года: кто устоял в условиях финансового цунами
- Жители РФ могут совершать денежные переводы по номеру мобильного
- Европеизация финансовой системы России в XIX веке
Вести.Hi-tech
-
Обзор Huawei Honor 8C: запасливый бюджетник
- Lenovo Z5 Pro GT: слайдер со Snapdragon 855 и 12 ГБ "оперативки"
- В списке худших паролей оказался "Дональд"
- Государственная регистрация смартфонов станет обязательной и платной
- ВКонтакте выпустила мессенджер
Авто.Вести.Ru
-
В России представили вседорожный фургон Renault
- Поедет ли старый BMW на дихлофосе и лаке для волос?
- Путин продлил срок уплаты штрафов со скидкой 50 процентов
- Известны сроки премьеры новой Skoda Octavia
- У чиновников забирают дорогущие BMW и пересаживают на "корейцев"
Недвижимость
-
Картошка, рыба и жертва взрыва: елки, которые нас удивили
- Отказ от долевого строительства: будет с новостройками в 2019-м
- На неубранный снег и реагенты можно жаловаться
- Как новые станции метро изменили жизнь москвичей
- Хакеры научились взламывать ванны
- Курильщиков обязали компенсировать вред соседям
Вести.Медицина
-
Изжога приводит к раку пищевода
- 5 мифов о депрессии, о которых нужно забыть
- Прячьте конфеты и шоколад: неочевидная опасность новогодней ночи
- Рейтинг мерзости: гангрена оказалась симпатичнее опарышей
- Почему нельзя спать в контактных линзах
Вести.Стиль
-
Модные итоги: 10 самых ярких выходов на красную ковровую дорожку 2018 года
- Из зимы в лето: как подготовить организм к резкой смене климата?
- 5 шагов к идеальной осанке. Простой комплекс для укрепления позвоночника
- Парфюмерные итоги: 5 самых популярных ароматов 2018 года
- Как встроить цвет года "живой коралл" в зимний гардероб
Вести в 20.00
-
Причины взрыва в Магнитогорске назовут следователи
- Что произошло на даче Криса Кельми
- Трамп не подписывает бюджет. Чем пахнет конфликт?
Вести-Москва
-
Новый год в столице: десятки праздничных площадок ждут гостей
- "Щелкунчик" в "Зарядье": необычный и эксцентричный
- Операция по спасению ребенка: в Морозовской больнице сделали невозможное
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Художник показал, как будут выглядеть принцессы Дисней с реалистичными телами
- За что хвалят и ругают новое "Простоквашино"
- Мультфильмы, которые родители никогда не покажут своим детям
- Художница превратила российских звезд в персонажей "Союзмультфильма"
- Как переделывают мультфильмы в разных странах
Gmbox. Смысл в играх
-
"Ты - киберкOMENтатор": стали известны имена победителей
- Зимняя распродажа-2018 в Steam: 10 самых интересных игр
- Финал конкурса "Ты - КиберкOMENтатор": Наш фоторепортаж
- 10 лучших подарков на Новый год для геймеров
Наука
-
Упражнения, которые помогут снизить давление не хуже лекарств
- Самые громкие открытия и прорывы российских учёных 2018 года
- Новый бумажный датчик определит уровень глюкозы по анализу слюны
- В глазных каплях найдено лекарство от агрессивного рака
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Тутта Ларсен потеряла мужа, ребенка и чудом выжила сама
- Известного актера нашли на улице
- 40-летняя Витали Цымбалюк заявила, что готова родить ребенка
- Дочь и вдова известного актера заявили о пропаже наследства
Телеканал "Культура"
-
К юбилею Галины Волчек
- Исполнилось 90 лет со дня рождения Леонида Быкова
- "Акварель". Лента о воде, снятая с частотой 96 кадров в секунду
- В Египте обнаружена нетронутая гробница возрастом более 4 тысяч лет
Москва 24
-
7 cериалов, которые можно успеть посмотреть за новогодние праздники
- "Изъяли оружие и наркотики". Полиция провела обыски в общежитии столичного вуза
- Еда vs холод. Диетолог - о питании в лютые морозы
- СИЗО "Бутырка" доживает последние дни
- Футболист Глушаков вызван в полицию для дачи показаний