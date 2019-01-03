Дед Мороз, ехавший по улице в коробке, оштрафован ГИБДД

Подмосковная полиция решила оштрафовать Деда Мороза, нарушившего правила дорожного движения.

Как передает телеканал "Россия 1", инцидент произошел в Подольске, где новогодний сказочник передвигался в коробке, прикрепленной к автомобилю.

Сотрудники ГИБДД установили личности участников "маскарада". Теперь водитель и его приятель, надевший новогодний костюм, теперь заплатят полторы тысячи рублей на двоих: за езду вне кабины и без ремня безопасности.