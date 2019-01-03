Властям Украины некогда контролировать полицию - на носу выборы

На Украине идет зачистка электорального пространства. Неудобные рейтинги исправляют, а неудобных избирателей отстраняют от выборов. При такой занятости на управление государством просто не остается времени. И его службы начинают действовать сами по себе. Первой стала полиция.

Шеф киевской патрульной полиции Зозуля явно не в форме. Но пустившись в пьяные откровения со сцены ночного клуба, не учел одно: то, чем он пугает украинцев — уже наступило. А его подчиненные этому только способствуют.

"Пятеро кинули и начали бить ногами, как мяч. Я крутился как уж на сковородке вот на этом месте. Машина полицейская стояла прямо напротив", — рассказал Виктор Ковальский, авиаконструктор.

Восьмидесятиоднолетний конструктор бюро "Антонова" — один из создателей самой грузоподъемной в мире "Мечты" Ан-225 Виктор Ковальский возвращался с работы домой, когда на него набросились, избили, и затолкали в полицейскую машину.

Только распотрошив портфель, полицейские поняли, что ошиблись. Ловили-то якобы валютного мошенника. И конструктора-пенсионера вытолкали уже из машины. Лицо в кровоподтеках, сотрясение мозга.

"Я говорю — что вы с ним сделали? А это он сам себя, типа об угол", — рассказал Федор Неклюдов, очевидец.

Новая украинская полиция пользуется методами радикалов, с которыми все больше заигрывает Порошенко. Нужна опора в разгар президентской кампании. Тем более, когда шансы на второй срок — все более призрачны.

Удар нанес комик Зеленский, уверенно обходящий Порошенко по рейтингам. И уже вовсю набирающий команду. Записались больше 200 тысяч. Главное условие — никакого опыта в политике.

Украинский театр абсурда. У Зеленского даже партия своя есть. Название одноименное с сериалом "Слуга народа", где Зеленский и начал вживаться в президентский образ. Кто стоит за комиком — все понимают.

Мастер политического перформанса — олигарх Коломойский. С Порошенко — на ножах. Ведь потерял основу своей бизнес-империи — "Приватбанк". Теперь живет то в Швейцарии, то в Израиле, оттуда и посылает сигналы — Украине и лично Порошенко.

"Вы исключаете, что Петр Порошенко повторно станет президентом? — 99%. — Вы считаете, что Тимошенко и Зеленский войдут во второй тур? — Да. — Мне кажется, вы так развлекаетесь" – заметила девушка-ведущая.

За кажущимся развлечением — сведение счетов и набивание цены. Теперь и с Тимошенко можно поторговаться. Тем более что большинство украинцев действующим политикам не верят.

"Это показывает ситуацию в нашей стране, что у нас нет политической элиты совершенно, и она не образовалась за все эти годы", — говорит женщина.

"Одни и те же люди при власти. Ничего не ожидаю. Надеюсь только на себя и свои силы", — сообщил молодой человек.

"Грязи будет очень много и неизвестно какие результаты", — отметил пожилой мужчина.

Результаты телеопроса — "за нафталиновых политиков большинство голосовать не будет".

Но Порошенко такие цифры не нравятся. Канал NewsOne убирают из эфира. Один из крупнейших кабельных операторов разорвал договор о трансляции. Претензии из-за "неправильного", с точки зрения киевского режима, освещения событий на Майдане и в Донбассе журналистам уже не раз предъявляли.

В Раде даже инициировали принятие постановления о применении санкций в отношении NewsOne и канала 112. За якобы антиукраинскую деятельность.

Журналисты попробовали было собрать подписи под петицией — о прекращении давления. Но как только до необходимых 25 тысяч голосов оставалось набрать всего-то пару сотен — счетчик на президентском сайте неожиданно "сломался". В технический сбой никто не поверил.

Киевский режим не дожидаясь голосования, занялся подтасовкой результатов. Для того и закрыл участки в России, где по разным оценкам находятся до трех миллионов украинцев.

Министр иностранных дел Климкин объяснил: мол, ФСБ будет влиять.

Впрочем, решение властей неконституционно, считает "Оппозиционная платформа — За жизнь" во главе с Юрием Бойко. И уже готовит материалы в суд, чтобы защитить права украинцев.