В аварии под Алапаевском погибли двое шестимесячных детей

В Горноуральском городском округе Свердловской области произошла автомобильная авария с участием четырех машин. Погибли четыре человека, в том числе два шестимесячных младенца.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря ГУ МВД по региону Валерия Горелых, ДТП произошло вечером в четверг, 3 января, в районе 48 километра автодороги Николо-Павловское-Алапаевск неподалеку от деревни Беляковка.

ВАЗ 2112, который двигался навстречу грузовику-лесовозу на большой скорости, врезался в его заднее колесо. Удар был настолько сильным, что у лесовоза вырвало мост, а вслед за ВАЗом столкнулись "Ниссан" и "Киа Рио". По предварительным данным, виновником стал водитель лесовоза, который допустил на затяжном повороте занос прицепа. У него взяли кровь на анализ, но видимых признаков алкогольного опьянения не было.

В аварии погибли водитель ВАЗа, его двое шестимесячных сыновей и теща водителя. Его супруга получила серьезные травмы и была госпитализирована.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов, ГИБДД и МЧС, которые установят все обстоятельства случившегося.