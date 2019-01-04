Индию сотрясают религиозные волнения

Сразу несколько штатов на юге Индии оказались парализованы из-за массовых протестов. Люди выходят на улицы, чтобы привлечь внимание центральной власти к местному скандалу, а всему причиной стало нарушение религиозных традиций, причем, по решению суда.

Кадры, на которых две женщины впервые вошли внутрь храма Сабаримала на юге Индии, можно смело назвать историческими. Они поднялись на 914 метров над уровнем моря, идя в гору более четырех часов.

"Тот факт, что женщины смогли сегодня зайти внутрь храма Сабарималу — это историческая победа. Это, прежде всего, победа за равенство всех женщин. После решения верховного суда прошло много акций протеста, но все это было безуспешно — ведь женщины смогли войти внутрь", -говорит активистка Трапти Десаи.

А на видео, снятом позже, демонстранты дерутся, выкрикивая громкие лозунги. Они возмущены тем, что женщины нарушили многовековые традиции и вошли в религиозное учреждение Айяппа.

Между тем, священнослужители начали отмывать храм и проводить там религиозное очищение. По их мнению, женщины детородного возраста — от 10 до 50 лет — не могут быть "чистыми", а это значит, что вход в Сабаримала им запрещен.

Впрочем, такой запрет существовал не всегда — официально его ввели около 30 лет назад, а до этого он неоднократно нарушался. Эксперты усматривают в таких масштабных протестах политическую подоплеку. Цель — переиграть действующую власть на ближайших парламентских выборах.

Кандидат исторических наук, научный сотрудник сектора международных организаций и глобального политического регулирования отдела международно-политических проблем ИМЭМО РАН Алексей Куприянов поясняет: "На самом деле, в этой истории больше политики, чем прав женщин. В Керале правит Левый фронт, который возглавляют коммунисты. И их правительство поддерживает вход женщин в храм. В частности, последняя акция, когда женщины выстроились возле стены, была спонсирована правительством Кералы".

По словам экспертов, сейчас премьер-министр Нарендра Моди находится в уязвимом положении: его партия теряет популярность, и особенно заметно это стало после декабрьских выборов в местные законодательные органы. Комментируя этот скандал для индийского телевидения, Моди как раз просил жителей страны не искать в нем политику. "Индия считает, что каждый должен пользоваться своими правами. Есть некоторые храмы, которые имеют свои традиции относительно того, кто может входить внутрь. В этом случае женщина-судья Верховного суда сделала определенные выводы. К ним нужно прислушаться и не стоит искать тут политику. Она приняла определенное решение как женщина. Может, стоит обратить внимание на это", — сказал премьер.

Однако пока население требует решения вопроса как раз от центральной власти, и сторонники, и противники отмены запрета выходят на акции протеста. Доходит до столкновений с полицией. Местные политологи опасаются, что так этот локальный скандал можете перерасти в нечто большее. Например, сторонники и сторонницы запрета запустили в Сети глобальную акцию под девизом Ready to Wait – "Готова подождать".