Новости В мире

Все видео этой рубрики
4 января 201902:01 Алексей Конопко

Исследование Луны поможет разгадать загадки Земли

Китайский зонд "Чанъэ-4" первым в истории человечества успешно совершил посадку на обратной стороне Луны. Этот запуск — часть космической программы, на которую страна тратит 8 миллиардов долларов в год. Почему в Пекине готовы вкладывать такие суммы в освоение космоса и в чем особенность конкретно этой миссии?

"В истории исследования Луны человечеством в четверг открыта новая страница", — написали утром китайские журналисты, и поспорить с ними в научных кругах желающих не нашлось. Первый рукотворный аппарат прилунился на обратной стороне спутника 3 января в 5:26 по московскому времени, а в 6:40 он передал первую фотографию с поверхности.

Главный разработчик китайской программы исследования Луны Ву Вейрен отмечает: "Полет к спутнику Земли был мечтой всего китайского народа на протяжении сотен лет. Мы мечтали познакомиться там с богиней Луны, в которую верим. То, что произошло сейчас, показывает, что мы не зря возлагали на эту миссию надежды и, наконец, реализовали свою мечту".

Модуль "Чанъэ-4" доставили на кромку кратера Карман части крупнейшего лунного бассейна Южный полюс-Эйткен. На борту видеокамеры, в том числе, для трехмерной съемки, дозиметр, анализатор солнечного ветра и сигналов из космоса, радар, спектрометр. А еще маленькая фабрика по выработке кислорода в виде личинок шелкопряда и семян картофеля. От того, как у них получится наладить производство, зависит будущее лунных баз. Но это перспектива дальняя, сначала ученые надеются узнать побольше о самом спутнике.

Старший научный сотрудник Государственного астрономического института им. Штернберга, популяризатор науки Владимир Сурдин поясняет: "Мы помним, что на видимой стороне Луны несколько крупных морей. Кора Луны пробивалась крупными метеоритами, и оттуда выплескивался жидкий горячий камень, вулканическая лава. На обратной стороне Луны морей нет. Почему? Мы отчасти это понимаем — потому что кора там очень толстая, и не так-то легко ее было пробить. Но почему она толстая? Почему две половинки Луны так сильно отличаются друг от друга? Пока это загадка. А разгадывая загадки Луны, мы кое-что узнаем и о жизни нашей планеты".

Загадочная кора Луны образовалась почти 4,5 миллиарда лет назад. На Земле породы тех времен давно ушли глубоко в мантию, и исследовать их невозможно. То есть, анализ, в том числе, обратной стороны Луны, даст больше данных о рождении не только спутника, но и самой планеты. Или, например, времени накопления на ней критической массы кислорода для зарождения жизни.

В общем, интересно, но до сих пор не получалось. Причина — в геометрии. Прежде, чем доставить за Луну космолет, туда нужно отправить команду с управляющего компьютера на Земле. А радиосигнал упорно распространяется по прямой. Так что ученым еще до исследователя пришлось запускать спутник-провожатый, который завис на орбите и стал чем-то вроде зеркала для китайского радиосигнала.

Главный конструктор зонда "Чанъэ-4" Сунь Цзэчжоу рассказал: "Мы понимали, что посадка на обратной стороне Луны будет трудной. Для ее реализации нужно использовать специальную связь, без связи невозможна координация действий на обратной стороне Луны с Земли. Вот почему попыток попасть на обратную сторону никто не предпринимал".

На самом деле, все не совсем так. Еще в 90-е годы и Россия, и США разрабатывали программы посадки примерно в ту же точку. Первые модели поверхности и лунного грунта для китайских миссий тоже разрабатывали наши ученые. А еще на "Чанъэ-4" есть русская ядерная батарейка. Радиоизотопный источник энергии — один из ключевых элементов модуля. Ведь чем дольше он проработает, тем больше данных соберет.

"Нами поставлены в самые сжатые сроки по просьбе китайской стороны РИТЭГи тепловые генераторы. Росатом уже на обратной стороне Луны! Да, в данном случае вместе с китайскими партнерами. Хотя с Роскосмосом у нас идет большая совместная работа, и есть очень большие планы на дальнейшее ее развитие", — отмечает генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

О подробностях, в том числе, космической миссии Росатома можно будет узнать из большого интервью, которое Алексей Лихачев дал телеканалу "Россия 24". Чем ответит Роскосмос, тоже известно: по планам, станция "Луна-27" должна сесть на спутник Земли по той же схеме, но только в 2023 году.

 

Сейчас

03:11

У побережья Камчатки произошло землетрясение

00:41

Зурабу Церетели – 85

17:21

В Магнитогорске завершилась поисково-спасательная операция

16:49

Из-под завалов дома в Магнитогорске извлекли тело еще одной погибшей

15:57

В Киеве избит авиаконструктор ОКБ Антонова, создававший "Мрию"

10:38

Трагедия в Магнитогорске: погибших уже 38

08:27

Опознаны тела 22 из 37 погибших под завалами дома в Магнитогорске

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Под завалами в Магнитогорске нашли всех погибших. Причины взрыва назовут следователи

Под завалами в Магнитогорске нашли всех погибших. Причины взрыва назовут следователи

5 часов назад
Беглый министр Кузнецов пересел в автозак

Беглый министр Кузнецов пересел в автозак

1 час назад
Новые правила провоза импортных товаров: оптовикам придется раскошелиться

Новые правила провоза импортных товаров: оптовикам придется раскошелиться

5 часов назад
Индию сотрясают религиозные волнения

Индию сотрясают религиозные волнения

1 час назад
Властям Украины некогда контролировать полицию - на носу выборы

Властям Украины некогда контролировать полицию - на носу выборы

5 часов назад
Маму спасенного в Магнитогорске мальчика поддерживает фонд "Доктор Лиза"

Маму спасенного в Магнитогорске мальчика поддерживает фонд "Доктор Лиза"

8 часов назад
"Т-34" бьет рекорды: в январе его уже посмотрели полтора миллиона человек

"Т-34" бьет рекорды: в январе его уже посмотрели полтора миллиона человек

13 часов назад
Самые сильные валюты 2018 года: кто устоял в условиях финансового цунами

Самые сильные валюты 2018 года: кто устоял в условиях финансового цунами

15 часов назад
Над Таиландом бушует сильнейший за полвека тайфун

Над Таиландом бушует сильнейший за полвека тайфун

6 часов назад
Крис Кельми оставил все сыну и бывшей жене

Крис Кельми оставил все сыну и бывшей жене

9 часов назад
Исследование Луны поможет разгадать загадки Земли

Исследование Луны поможет разгадать загадки Земли

1 час назад
Новогоднее настроение испортили фейерверки

Новогоднее настроение испортили фейерверки

4 часа назад
В Новочеркасске обвалилась 60-метровая стена здания

В Новочеркасске обвалилась 60-метровая стена здания

6 часов назад
К Рождеству в Москве похолодает до минус 20

К Рождеству в Москве похолодает до минус 20

10 часов назад
Три самых успешных российских фильма-2018 созданы при участии ВГТРК

Три самых успешных российских фильма-2018 созданы при участии ВГТРК

12 часов назад
Строже и дороже: к чему готовиться водителям России в 2019 году?

Строже и дороже: к чему готовиться водителям России в 2019 году?

02.01.2019 10:16
Нужна помощь: Ярослава Митякина спасут дорогие лечебные кремы

Нужна помощь: Ярослава Митякина спасут дорогие лечебные кремы

31.12.2018 11:20
Зурабу Церетели – 85

Зурабу Церетели – 85

2 часа назад
В Абхазии задержаны налетчики, оставившие медиков без зарплаты

В Абхазии задержаны налетчики, оставившие медиков без зарплаты

4 часа назад
Коды Курчатова. Документальный фильм Дмитрия Киселева

Коды Курчатова. Документальный фильм Дмитрия Киселева

4 часа назад
781
Дед Мороз, ехавший по улице в кресле, оштрафован ГИБДД

Дед Мороз, ехавший по улице в кресле, оштрафован ГИБДД

5 часов назад
В президентскую гонку на Украине пока вступили только пять человек

В президентскую гонку на Украине пока вступили только пять человек

7 часов назад
"Ювентус" включился в борьбу за Килиана Мбаппе

"Ювентус" включился в борьбу за Килиана Мбаппе

7 часов назад
Фондовые индексы США поползли вниз

Фондовые индексы США поползли вниз

8 часов назад
Директор Галереи Уффици призвал Германию вернуть картину, похищенную во время Второй мировой войны

Директор Галереи Уффици призвал Германию вернуть картину, похищенную во время Второй мировой войны

8 часов назад
Два подъезда взорванного дома в Магнитогорске не подлежат восстановлению

Два подъезда взорванного дома в Магнитогорске не подлежат восстановлению

9 часов назад
"Отпустите артиста!": судебные приставы силой прервали цирковое выступление. Видео

"Отпустите артиста!": судебные приставы силой прервали цирковое выступление. Видео

9 часов назад
УПЦ запретят служить в Киево-Печерской лавре

УПЦ запретят служить в Киево-Печерской лавре

10 часов назад
Телеведущего Николая Дроздова могут выписать из больницы в пятницу

Телеведущего Николая Дроздова могут выписать из больницы в пятницу

10 часов назад
В Грузии подтверждены шесть смертельных случаев свиного гриппа

В Грузии подтверждены шесть смертельных случаев свиного гриппа

10 часов назад
Чемпионка мира по конькобежному спорту скончалась в возрасте 37 лет

Чемпионка мира по конькобежному спорту скончалась в возрасте 37 лет

10 часов назад
Лыжники Устюгов и Большунов стали призерами в гонке преследования на "Тур де Ски"

Лыжники Устюгов и Большунов стали призерами в гонке преследования на "Тур де Ски"

11 часов назад
Знаменитому гонщику Михаэлю Шумахеру исполнилось 50 лет

Знаменитому гонщику Михаэлю Шумахеру исполнилось 50 лет

11 часов назад
Око за око: для пяти обвиняемых в убийстве Джамаля Хашогги требуют смертной казни

Око за око: для пяти обвиняемых в убийстве Джамаля Хашогги требуют смертной казни

12 часов назад
"Мобильный репортер". Лучшее за 2018 год. Комментирует Валерий Газзаев

"Мобильный репортер". Лучшее за 2018 год. Комментирует Валерий Газзаев

13 часов назад
316
Неудачное имя: НАСА оказалось в центре скандала из-за астероида

Неудачное имя: НАСА оказалось в центре скандала из-за астероида

13 часов назад
Лавра. Документальный фильм Аркадия Мамонтова

Лавра. Документальный фильм Аркадия Мамонтова

14 часов назад
1 811
Есть вопрос: почему нужно отказаться от алкоголя на весь январь

Есть вопрос: почему нужно отказаться от алкоголя на весь январь

15 часов назад
Windows 7 перестала быть самой популярной настольной ОС

Windows 7 перестала быть самой популярной настольной ОС

16 часов назад
Мир православия

Мир православия

21 час назад
510
Игорь Акинфеев вошел в десятку лучших голкиперов года по версии L'Equipe

Игорь Акинфеев вошел в десятку лучших голкиперов года по версии L'Equipe

03.01.2019 03:01
Момент падения рекламного щита на прохожих в Петербурге попал на видео

Момент падения рекламного щита на прохожих в Петербурге попал на видео

03.01.2019 02:16
Музыка для всей семьи: ММДМ представляет детские абонементы

Музыка для всей семьи: ММДМ представляет детские абонементы

29.12.2018 11:15