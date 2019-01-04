У побережья Камчатки произошло землетрясение

По информации Главного управления МЧС России по Камчатскому краю, в пятницу, 4 января, у берегов полуострова Камчатки было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0. Эпицентр сейсмического события находился в 64 километрах северо-восточнее Петропавловска-Камчатского.

Проведено обследование зданий и социально-значимых объектов. По предварительным данным, жертв и разрушений нет, передает ТАСС. Угроза цунами не объявлялась.