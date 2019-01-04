США начали вывод своих войск из Сирии

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что американские военнослужащие выходят из Сирии. При этом он подтвердил, что Вашингтон продолжит кампанию против террористической группировки "Исламское государство "(запрещена в РФ) и приложит максимум усилий для обеспечения стабильности на Ближнем Востоке.

Говоря о сроках вывода американских войск, глава американской дипломатии сообщил, что не может предоставить эту информацию, "Я не хочу, чтобы противники точно знали, когда мы покинем Сирию", — пояснил он.

Одновременно Макл Помпео указал на важность обеспечения безопасности религиозных меньшинств в Сирии и недопущения столкновений между турецкими и курдскими силами. По его словам, все эти задачи все еще являются частью американской миссии, передает ТАСС.

Ранее президент США Дональд Трамп также не стал предоставлять информацию о точных сроках вывода американских войск из Сирии.

О решении начать вывод американских войск из Сирии Дональд Трамп объявил 19 декабря минувшего года. Он подчеркнул тогда, что победа над "Исламским государством" в Сирии уже одержана, а борьба с террористами была единственной причиной, по которой там находились американское войска.