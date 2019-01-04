Массовое ДТП во Флориде унесло жизни 6 человек

В американском штате Флорида несколько автомобилей загорелись после столкновения. В результате этого ДТП погибли шесть человек, еще восемь получили травмы. Некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии.

К настоящему времени возгорание ликвидировано, спасатели проверяют лесной массив рядом с трассой, где могут находиться другие пострадавшие. В поисках задействован вертолет.