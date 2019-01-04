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4 января 201905:28 Андрей Сапегин

Трагедия в Магнитогорске: печальные итоги

Поисково-спасательная операция в Магнитогорске завершена. Из-под обломков извлекли тела всех 39 погибших, в числе которых шестеро детей. В четверг начались выплаты компенсаций пострадавшим, а сегодня пройдут первые похороны. Дальнейшую судьбу дома решит специальная комиссия.

Это были во всех смыслах тяжелые, совсем не новогодние, четыре дня. Скорбит весь город и вся страна. Магнитогорск и теперь несет цветы, свечи и игрушки к дому номер 164 по улице Карла Маркса.

Окончательная и жуткая цифра: погибших – 39, шестеро из них дети. И как новогоднее чудо — невероятное спасение 11-месячного Вани Фокина. Он пролежал под завалами 35 часов, получил сильные обморожения и многочисленные травмы, но теперь идет на поправку. Мальчика срочно отвезли в Москву, счастливый отец благодарит всех, кто боролся за него.

 

Адский труд. Бетон, камни, стекло вперемешку с мебелью и домашней утварью — до пятого этажа. Лютый мороз. Спасатели работали круглые сутки с риском для себя. Самые серьезные опасения вызывала конструкция справа от места обрушения. Очень ненадежная, очень неустойчивая, она, по наблюдениям строителей, вибрировала с амплитудой до 3 сантиметров и в любой момент могла рухнуть на работающих тут людей. "Не рухнула, и спасибо ей за это", — говорит заместитель главы МЧС России Александр Чуприян.

Поисково-спасательная операция в Магнитогорске оказалась беспрецедентной по рискам для тех, кто работал в зоне чрезвычайной ситуации. Только строительных конструкций — 2000 кубометров. Трудились десятки единиц техники, сотни людей. Они сделали все, что могли.

Впереди — расследование уголовного дела, решение вопроса с компенсациями и жильем для пострадавших и инженерно-строительная фаза. Поисково-спасательная завершена.

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