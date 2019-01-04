Жертвами пожара в Новгородской области стали не менее 5 человек

В деревне Большое Боротно Окуловского района Новгородской области в результате пожара, вспыхнувшего в частном жилом доме погибли, по меньшей мере, пять человек.

По предварительным данным, всего в загоревшемся доме находились шесть человек. Работы на месте ЧП продолжаются. Точное количество жертв будет известно лишь после того, как останки погибших извлекут с места ЧП, передает ТАСС.

По информации регионального управления МЧС России, сообщение о пожаре поступило вечером 3 января. На момент прибытия пожарных к месту происшествия здание было полностью охвачено огнем, произошло обрушение кровли. В результате пожара дом уничтожен полностью.