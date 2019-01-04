Утилизация мусора: опыт Мурманской области

Новая система утилизации бытовых отходов заработала в Мурманской области. В регионе надеются довести процент переработки мусора до лучших мировых показателей.

Мусорный вопрос для Мурманской области, похоже, решен: в регионе заработал самый крупный за Полярным кругом завод по утилизации бытовых отходов. Новый технопарк создан по правилам экологической безопасности и позволит по-другому организовать хранение отходов: сортировку, размещение и гидроизоляцию, чтобы не отравлять грунтовые воды. Кроме того, здесь планируют создать систему, по которой свалочные газы будут собирать, а затем отапливать ими сам комплекс.

"Планируется на утилизацию направлять для начала до 15 процентов из общего числа. В дальнейшем эта цифра будет увеличиваться. Вы знаете, что лучшие мировые стандарты — до 96 процентов, мы будем постепенно к этому двигаться", заверил министр природных ресурсов и экологии Мурманской области Дмитрий Руусалеп.

Важное новшество: теперь плату за вывоз мусора будут начислять, исходя не из количества квадратных метров, а реально проживающих там людей. К примеру, в Мурманске тариф на одного человека, живущего в двухкомнатной квартире, до начала года был около 200 рублей в месяц.

Директор мурманского филиала АО "Управление отходами" Андрей Петров поясняет: "Теперь будет платить 133 рубля, 56 копеек. Это точно дешевле. Если в квартире проживают два человека, они будут платить 280 рублей — чуть-чуть дороже. Если три человека — 399 рублей, почти в два раза дороже. Но хотим напомнить, что все социальные гарантии сохраняются".

По имеющимся на сегодняшний день сведениям, это один из самых минимальных тарифов на северо-западе страны. В Санкт-Петербурге, например, за вывоз мусора население будет платить около 140, а в Республике Коми — уже почти 166 рублей с человека. При этом в Мурманской области есть возможность снизить этот платеж для населения.

Полиэтилен, несколько видов пластика и картон. Мусор уже спрессован и готов отправиться на вторичную переработку потенциальному потребителю. Причем система устроена таким образом, что чем больше мусора купят, тем дешевле для жителей региона это будет. Кроме того, в ближайшее время в области планируют построить несколько перевалочных комплексов, где мусор будет ждать своей очереди на утилизацию. Параллельно с введением нового завода в регионе обещают заняться и рекультивацией старых свалок.